Два человека погибли на пожаре в поселке Маркова под Иркутском

Два человека погибли на пожаре в поселке Маркова под Иркутском

05.06.19

Непотушенная сигарета ценой в две жизни. Крупный пожар тушили этой ночью в поселке Маркова под Иркутском. На улице Мира горел восьмиквартирный кирпичный дом. Как сообщает главное управление МЧС, 22 жильца самостоятельно эвакуировались по лестнице, одна женщина выпрыгнула из окна и получила черепно-мозговую травму. В ходе разведки пожарные обнаружили двух погибших — мужчину и женщину. Как сообщается, еще 18 мая с жильцами этой квартиры проводили профилактическую беседу работники местной администрации, однако их слова не восприняли всерьез. Спасателям понадобилось более двух часов для устранения возгорания.

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