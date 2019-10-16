Два 14-летних школьника погибли в аварии в Заларинском районе

Подростки ехали на мотоцикле, оба были без шлемов. При выезде со второстепенной дороги несовершеннолетний водитель не уступил и врезался в ГАЗ-66. В результате один мальчик погиб на месте, второй чуть позже скончался в больнице. Известно, что мотоцикл подростку передали родители, тот взял друга покататься. Госавтоинспекция напоминает: несовершеннолетние не имеют права управлять транспортом. Родители должны исключить подобные случаи и ограничить доступ подростков к ключам зажигания.