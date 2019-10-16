До 18 человек возросло число пострадавших от кишечной инфекции в Иркутске

Напомним, в понедельник в областную инфекционную больницу начали поступать пациенты, которые отравились в столовой на улице Горького. По результатам проб у всех выявили сальмонеллез. Управление Роспотребнадзора провело проверку в пищеблоке заведения. В результате обнаружили целый ряд нарушений: в поточности технологического процесса, хранении особо скоропортящихся продуктов, дезинфекционном режиме. С понедельника столовая закрыта по распоряжению директора.