До 18 человек возросло число пострадавших от кишечной инфекции в Иркутске

До 18 человек возросло число пострадавших от кишечной инфекции в Иркутске

16.10.19

Напомним, в понедельник в областную инфекционную больницу начали поступать пациенты, которые отравились в столовой на улице Горького. По результатам проб у всех выявили сальмонеллез. Управление Роспотребнадзора провело проверку в пищеблоке заведения. В результате обнаружили целый ряд нарушений: в поточности технологического процесса, хранении особо скоропортящихся продуктов, дезинфекционном режиме. С понедельника столовая закрыта по распоряжению директора.

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