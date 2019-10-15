До 16 человек возросло количество иркутян, отравившихся в местной столовой

Все они проходят лечение в Иркутской областной инфекционной больнице. В понедельник в медучреждение поступили 5 студентов БГУ, позже в палаты попали не только учащиеся, но и обычные жители. Их состояние на сегодня средней степени тяжести. Врачи установили, что все пациенты питались в одной столовой. Общий диагноз — острая кишечная инфекция.

Ксения ТАРАНЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА по САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ: У них многократно жидкий стул — от 10 до 20 раз. Высокая температура. Тошнота, рвота, выраженные боли в животе.

Возбудителя кишечной инфекции врачи пока не установили. Все необходимые анализы взяты. Ориентировочно, бактериологический анализ будет готов завтра. Тем временем, следственный отдел по Кировскому району Иркутска начал доследственную проверку. В настоящее время опрашивают пострадавших и персонал столовой.