До 1 сентября должны полностью оценить ущерб от наводнения в Иркутской области

Такое поручение дал вице-премьер России Виталий Мутко. Он также отметил, что ситуация с паводком в Иркутской области – особый случай, по которому принят беспрецедентный уровень федеральной поддержки. Что показала вторая волна паводка? И какие решения приняты сегодня по самым главным направлениям жизни в новых условиях после большой трагедии?

Иркутская область оправляется после двух мощнейших в истории региона паводков. Вода пришла сразу в несколько районов: Тулунский, Куйтунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Зиминский, Слюдянский, Иркутский. Масштаб ЧС федеральный. Сегодня речь идет о том, чтобы впредь такого урона нанесено не было. Особенно это касается Тулуна, где вода преодолела защитную дамбу.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Есть проектные решения, чтобы защитить ту зону, которая затапливалась, техническое задание подписано для института гидропроект. Это все будет спроектировано, и дамбу по защите Тулуна мы сделаем. То же самое будет сделано и по защитным сооружениям города Нижнеудинска.

Главное — жилье для пострадавших от паводков. В микрорайоне Березовая Роща в Тулуне начали возводить индивидуальные дома. Будут работать три строительные компании. Первый дом площадью 55 квадратных метров уже заложен. На очереди второй площадью более 70 квадратов. Дома будут строить «под ключ» — со всей внутренней отделкой, а размерами они будут по количеству утраченных квадратных метров или по социальной норме.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Эта территория предназначена под строительство 2500 домов, этого вполне хватает, чтобы переселить тех, кто потерял жилье.

42 672 человека — это уточненная цифра пострадавших от наводнения в Иркутской области. По данным муниципалитетов, на сертификаты на жилье могут претендовать около 16 тысяч человек. Срок действия сертификата до 15 декабря 2019 года. Для выбора жилья этого времени должно хватить, в крайнем случае существует возможность продления срока. Для тех, кто на время ремонта или строительства будут снимать жилье, предусмотрена компенсация арендной платы до 12 тысяч рублей ежемесячно.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы обследовали жилые помещения, где был ущерб от наводнения, бытовая техника и т.д. Почти 21 тысяча человек получила. Если частичный ущерб — 50 тысяч рублей, если полная утрата имущества — 100 тысяч.

Пострадавшие от наводнения жители Иркутской области смогут купить жилье в любом регионе России. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление. В документе уточнили правила выделения федеральных средств на помощь людям. В документе четко определено, что на одного человека 33 кв. м, на двух человек 42 кв. м, на троих и более человек по 18 квадратов на каждого. Если пострадавшее жилье было большей площади, то по сертификату его полностью возместят.

Владимир РОДИОНОВ, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сертификат – это не деньги, это документ, подтверждающий определенную сумму, поэтому если человек приобретает жилье дешевле данной суммы, договор купли-продажи оформлен на сумму меньше, чем сертификат, то разница вернется в бюджет Российской Федерации.

Несколько решений связано с подготовкой к предстоящему 1 сентября. Вторая волна паводка внесла коррективы в планы по восстановлению образовательных учреждений. Решено два из них — школу №20 и детский сад «Родничок» в Тулуне — не готовить к началу учебного года.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Например, школа 6, которая работала в последнее время в одну смену, она тоже была подтоплена на 70 см выше пола первого этажа, но там активные работы идут, и мы уверены, что она будет готова к 1 сентября. И туда примерно 500 школьников можно распределить, потому что в первую смену там учатся 540 человек.

Ущерб аграриев Иркутской области от паводка определен в 420 миллионов рублей. В регион из резервного фонда правительства Российской Федерации уже поступили 179,6 млн рублей. Собраны 54 заявления на перечисление средств. Ведется подготовка документов для осуществления финансирования.

Илья СУМАРОКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Параллельно ведется работа Минсельхозом Российской Федерации по подготовке уже следующего распоряжения правительства Российской Федерации о выделении оставшихся средств по остаткам по КФХ, и там основной пакет будет самый большой — уже более 3000 личных подсобных хозяйств. Оценку Минсельхоз уже произвел, теперь дело остается за принятием решения о выделении средств из резервного фонда. Соответственно, мы ожидаем, что эти деньги поступят в региональный бюджет в течение 10-14 дней, и мы постепенно начнем перечислять. Я думаю, наша задача — все федеральные деньги полностью перечислить в августе месяце.

Затопленные дороги, смытые мосты. Километры трасс превратились в одну большую реку. Первая волна паводка нанесла серьезный ущерб. Сразу после того как вода ушла, специалисты-дорожники начали восстановление. И успели выполнить почти 80% запланированного объема, как опять пришла вода. В Тулуне сегодня обсуждают вопрос о поднятии федеральной трассы до уровня моста. Он выдержал оба наводнения, только уровень трассы оказался ниже уровня воды.

Николай САКУНОВ, ДИРЕКТОР ТУЛУНСКОГО ФИЛИАЛА ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Вода за собой оставляет очень серьезные последствия. Вы, вероятно, видели после первого проезда, какие объемы там были. Мало того, что сама дорожная одежда подвержена разрушению, еще и были локальные промывы, где буквально по четыре, по шесть метров были ямы, которые предварительно пришлось засыпать прочным грунтом, который мы называем скальным грунтом.

О стихии здесь еще долго будут помнить. Города тонули по самые крыши домов. Невероятный урон инфраструктуре, большие потери имущества, скота, всего, что было накоплено и казалось незыблемым. Сегодня люди начинают с чистого листа. Так Иркутская область строит жизнь после потопа, пока до сих пор в режиме ЧС.