Директора лесхоза подозревают в получении взятки

Региональный следком опубликовал видео задержания руководителя Баерского филиала «Лесхоза Иркутской области». Уже возбудили уголовное дело по статье получение взятки в особо крупном размере. Все происходило в Чунском районе. По версии следствия, задержанный обещал выделить предпринимателю участок в лесном фонде под заготовку древесины за вознаграждение в 1 миллион 400 тысяч рублей. Директора лесхоза задержали в рабочем кабинете, а его посредника прямо во время получения первой части взятки — 250 тысяч рублей.

Александр ЖДАНОВ, СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ ТРЕТЬЕГО ОТДЕЛА СУ СК РФ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В настоящее время в отношении подозреваемых решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следователями производятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу и установление всех обстоятельств совершенного преступления.