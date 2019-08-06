Директор Росгвардии России побывал в пострадавших от паводка территориях

Генерал армии Виктор Золотов сегодня проверил, как идет служба в Тулунском отделе вневедомственной охраны, ознакомился с ходом восстановительных работ, встретился с семьями сотрудников.

Обломки досок, груды строительного мусора. Уже больше месяца каждый день сотрудники Росгвардии помогают ликвидировать последствия разрушительного наводнения. За это время расчистили более 2,5 тысяч объектов, 70 километров улиц. Сейчас на разборе завалов работает почти 400 человек. Росгвардейцы восстанавливают опоры линий электропередач, ремонтируют мосты и дороги.

Андрей ТРОФИМОВ, СОТРУДНИК РОСГВАРДИИ: Только наше подразделение подворий 20 расчистило. Ну, а так не знаю, достаточно большой был фронт работ проведен. Вторая волна паводков добавила работы, министерству по чрезвычайным ситуациям предстоит еще немало сделать.

Сегодня в Тулуне побывал директор федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов. В начале рабочей поездки встреча с семьями сотрудников, дома которых попали в зону затопления.

Виктор ЗОЛОТОВ, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ: Всех людей постигло это несчастье, ну и, в том числе, оно коснулось и членов семей нашего ведомства, 33 семьи пострадало, общая численность этих семей 75 человек, из которых 27 — детишки, не достигшие совершеннолетия.

Все пострадавшие семьи получили материальную помощь не только от региональных властей, но и от ведомства. Глава Росгвардии отметил: несмотря на то, что люди сами потеряли жилье, они продолжали выполнять служебный долг. За проделанную работу Виктор Золотов поблагодарил всех сотрудников и военнослужащих группировки.

Виктор ЗОЛОТОВ, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ: Мы прилетели сюда, когда на вертолете облетали это место подтопления, вы знаете, масштаб бедствия действительно огромен. И та работа, которая вами проводится, это действительно тяжелый труд, который вы осуществляете. Еще раз огромное вам, ребята, спасибо.

Росгвардейцам, которые спасали людей, отличились при выполнении задач по ликвидации последствий ЧС, в торжественной обстановке вручили ведомственные награды, а также благодарственные письма губернатора Иркутской области.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Была бы моя воля, я бы всех вас наградил. Потому что каждый человек, который появлялся здесь — и в Тулуне, и в других местах, где вы были, — это не только человек, который физически помогал людям справиться с их горем, бедой, это и психолог. Потому что вы подходили и спрашивали, чем помочь, когда люди горевали, сидели на фундаментах всей семьей, не знали, куда им податься.

Сотрудники Росгвардии и сейчас оказывают гуманитарную и адресную помощь людям. Подразделения выполнили более двух тысяч автомобильных рейсов, чтобы доставить питьевую воду, вывезти обломки построек и мусор. Личный состав помог жителям девяти городов и поселков области.