Дети погибли на пожаре в Зиминском районе

Дети погибли на пожаре в Зиминском районе

16.01.20

Семь человек погибли на пожарах за ночь. Из них двое дети — 3-летний мальчик и 2-летняя девочка. Это произошло в поселке Большеворонежский Зиминского района. Старший брат 7 лет получил ожоги. Когда начался пожар, дети дома были одни. Также пожары произошли в деревне Булык Боханского района, в Усолье-Сибирском и в поселке Усть-Уда. Все погибшие взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения.

 

Виктор ПАШКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ по ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ:

Связываем этот всплеск с понижением среднесуточных температур и, возможно, с ослаблением внимания органов местного самоуправления. Сейчас усиливаем свою работу и во взаимодействии с администрациями по поручению губернатора усиливаем работы мобильных бригад.

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