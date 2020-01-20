Депутат думы Нижнеудинска Алексей Никонец оштрафован на 50 тысяч рублей за драку в кафе

Об этом сообщает следственное управление СК России по Иркутской области. Одно из главных доказательств для следствия — видео с камер наблюдения. Но в интернете не полная версия записи, а только фрагмент, когда Алексей Никонец бьет посетителя заведения. Тем временем сегодня в интервью нашей программе депутат Алексей Никонец пояснил, что это была вынужденная защита. И он предоставил полную видеозапись.

Алексей НИКОНЕЦ, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. НИЖНЕУДИНСКА:

Я сидел со знакомыми девушками за столом. И ко мне подошел человек, незнакомый мне. Довольно-таки крупного телосложения и начал меня оскорблять, унижать, угрожать моей жизни. Я видел, что их было 2 или 3 мужчин и 2 женщины. Я его очень вежливо просил уйти, не портить праздник ни мне, ни ему. На что я получил ответ, что он меня завалит.

Олеся САРЕНКОВА, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СК по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ по ВЗИМОДЕЙСТВИЮ со СМИ:

Следователями СК России уголовное дело было направлено в мировой суд. Судьей вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Никонца и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.