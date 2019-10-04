Дело водителя, который год назад в Иркутске специально вытолкнул на встречку машину, передали в суд

Напомним, 8 октября 2018 года авария произошла на улице Мира. Лобовое столкновение автомобилей «Киа» и «Мицубиси». Молодого мужчину из «Мицубиси» пришлось вырезать спецтехникой, позже он скончался в больнице. В «Киа» ехала женщина с детьми 7 и 11 лет, их госпитализировали. Записи с камер помогли установить: «Киа» намеренно подрезал светлый «Ленд Крузер». В соцсетях быстро нашли другое видео с машиной-виновником, где было видно номер, однако полиция смогла задержать нарушителя лишь сутки спустя. Пьяный мужчина пытался скрываться в садоводстве. Сейчас ему предъявляют обвинение по четырем статьям уголовного кодекса, в том числе «Убийство, совершенное общеопасным способом».

Карина ГОЛОВАЧЕВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СК по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе в убийстве, совершенном общеопасным способом. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.