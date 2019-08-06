Дело об убийстве Алины Шакировой рассматривает Иркутский областной суд

23 года колонии строгого режима для убийцы Алины Шакировой. Такой срок для обвиняемого запросила прокуратура Братска, сообщает портал «Город». Сейчас в Иркутском областном суде рассматривают уголовное дело о громком убийстве, которое произошло чуть больше года назад. Напомним, 9-летняя Алина пропала в начале июня недалеко от своего дома. Больше 10 дней ее искали полицейские и волонтеры. Следователи проверяли всех, кто был рядом с местом пропажи ребенка. Так нашли таксиста. 43-летний мужчина признался, что изнасиловал девочку, после чего убил и спрятал тело в лесополосе. Родители Алины уверены: 23 года — недостаточное наказание. Они настаивают на пожизненном сроке заключения для убийцы их дочери.