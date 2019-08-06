Дело об убийстве Алины Шакировой рассматривает Иркутский областной суд

Дело об убийстве Алины Шакировой рассматривает Иркутский областной суд

06.08.19

23 года колонии строгого режима для убийцы Алины Шакировой. Такой срок для обвиняемого запросила прокуратура Братска, сообщает портал «Город». Сейчас в Иркутском областном суде рассматривают уголовное дело о громком убийстве, которое произошло чуть больше года назад. Напомним, 9-летняя Алина пропала в начале июня недалеко от своего дома. Больше 10 дней ее искали полицейские и волонтеры. Следователи проверяли всех, кто был рядом с местом пропажи ребенка. Так нашли таксиста. 43-летний мужчина признался, что изнасиловал девочку, после чего убил и спрятал тело в лесополосе. Родители Алины уверены: 23 года — недостаточное наказание. Они настаивают на пожизненном сроке заключения для убийцы их дочери.

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