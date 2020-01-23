Человек погиб на пожаре в Усть-Илимске

Человек погиб на пожаре в Усть-Илимске

23.01.20

Сообщение о возгорании на втором этаже многоквартирного дома на улице Мечтателей поступило во втором часу ночи. На место выехали пожарные расчеты. Из окон помещения шел дым, также сильное задымление было в подъезде. Десять жильцов покинули дом самостоятельно, для четырех человек путь спасения оказался отрезан, их эвакуировали сотрудники МЧС. Огонь удалось потушить за пять минут. В квартире пожарные обнаружили погибшего мужчину. 65-летний инвалид проживал один и, по словам соседей, курил в квартире. Именно эта вредная привычка и стала наиболее вероятной причиной трагедии.

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