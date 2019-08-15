Часы-подделку пытался провезти через иркутский аэропорт житель Республики Бурятия

Рейс прилетел из Китая. Пассажира, который хотел пронести контрафактный товар, задержали на таможне. С собой у него оказались 22 копии мужских и женских наручных часов якобы известных брендов. Правообладатели указанных товарных знаков уже подтвердили, что эти изделия не оригиналы. Причем оценили ущерб в приличную сумму — свыше трех миллионов рублей. Недавно похожая история произошла со стоматологом из Ангарска. Он привез в Россию партию буров и полировщиков, по его словам, для работы и в качестве подарка для коллег. Однако в итоге за незаконный груз мужчина выплатит сумму, в два раза превышающую его стоимость. И в том, и другом случае это административное правонарушение.

Екатерина КУЛАКОВА, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ТАМОЖЕННОГО ПОСТА ИРКУТСКОГО АЭРОПОРТА: По части первой статьи 16.2 кодекса РФ по административным правонарушениям, что предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения. С конфискацией и без таковой.