Бывшего директора комбината питания Иркутска подозревают в хищении 50 миллионов рублей

Бывшего директора комбината питания Иркутска Виктора Беляева подозревают в хищении 50 миллионов рублей. По версии следствия, он действовал не один. С 2015-го по 2019-й фигуранты уголовного дела закупали молоко для нужд молочной кухни у подконтрольных фирм по заведомо завышенной стоимости. Следователи следственного комитета при взаимодействии с сотрудниками МВД и СОБР задержали Беляева, его супругу, а также их знакомого, который имел отношение к мошеннической схеме. В ходе обысков изъяты документы, деньги и ценные вещи.

Карина ГОЛОВАЧЕВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ по ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ со СМИ СУ СКР по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Следователями СК России совместно с сотрудниками МВД России по Иркутской области установлено, что фигуранты уголовного дела своими преступными действиями причинили имущественный вред в особо крупном размере на сумму около 50 миллионов рублей.

Кировский районный суд Иркутска сегодня заключил под стражу Виктора Беляева до 9 марта 2020 года, его супруге избран домашний арест, третий фигурант уголовного дела следователями отпущен под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжают.