Братчанина, совершившего изнасилование и убийство, суд приговорил к 16 годам строгого режима

Братчанина, совершившего изнасилование и убийство, суд приговорил к 16 годам строгого режима07.02.19
В Братске вынесен приговор 26-летнему Дмитрию Ярошу. Его признали виновным в совершении изнасилования и убийства несовершеннолетней. В начале мая прошлого года в заброшенном здании Братска было обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Преступника нашли очень быстро.
Карина ГОЛОВАЧЕВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СК РФ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Преступника задержали. Он дал признательные показания.
В ходе расследования провели около 10 различных экспертиз, допросили свыше 20 человек. Материалы уголовного дела насчитывают 6 томов.
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