Брачный аферист: в Иркутске разыскивают мужчину, обманувшего нескольких женщин

Думала, что нашла любовь, но в итоге потеряла большую сумму денег. Мы уже рассказывали о брачных аферах. Тогда речь шла о женщине, сейчас в главной роли выступает мужчина. В его послужном списке несколько десятков обманутых возлюбленных, он даже сидел за мошенничество в тюрьме. Сейчас мужчина в розыске. История женщины, которая, пытаясь найти любовь, потеряла почти все имущество, в следующем материале.

Наша героиня не хочет показывать своего лица. Говорить такие вещи публично неприятно. Ей пришлось пережить обман человека, который за короткое время успел стать очень близким. Новое знакомство у Людмилы — это не настоящее имя нашей героини — случилось во время прогулки на набережной. Отношения завязались быстро. Дальше были совместные прогулки, кино, поездки на Байкал. Новый знакомый показал себя настоящим мужчиной: красиво ухаживал, дарил цветы, писал красивые СМС.

Людмила: Какое впечатление сложилось? Очень образованного, очень правильного мужчины. Очень галантного.

Образованный и галантный охмурил быстро. Тем более женщина на тот момент была в стадии развода с мужем. Новый знакомый оказывал посильную мужскую помощь: что-то починить, что-то отвезти, решить дела. И быстро втерся в доверие к своей будущей жертве.

Людмила: Я ему доверяла, как женщина доверяет мужчине. Потому что появился такой мужчина, который говорит: сейчас я тебе все помогу. У нас с ним были близкие отношения. Да, мы встречались, да, психологическую помощь он мне оказывал. И на плече я не раз у него порыдала, естественно, мне было тяжело.

После развода женщине предстояло разрешить сразу несколько серьезных задач: купить новое жилье, отремонтировать машину. Видимо, такого подходящего случая и ждал новый возлюбленный. Он предлагал свою помощь буквально во всем. Купить квартиру намного дешевле, отремонтировать машину. Ничего не составляло труда. Женщине оставалось только оплатить счета. Миллион за первоначальный взнос на жилье, крупная сумма на ремонт машины. Но… ни квартиры, ни денег, ни автомобиля Людмила больше не увидела. Мужчина, который так быстро вошел в доверие, моментально исчез из жизни с деньгами на счету и угнанным автомобилем. Женщина, все еще не веря в происходящее, написала заявление в полицию. И тут открылась еще одна шокирующая правда. У мужчины оказалось много имен и совсем неприятный шлейф любовных историй.

Людмила: В интернете я уже залезла читать, все вот это вот и стало всплывать. Что под Владивостоком, там какой-то город, там семерых он обманул. Здесь у него были истории, он тоже обманывал. Он так и есть: украл, отсидел, вышел на свободу.

Как выяснилось, сейчас этот мужчина находится в официальном розыске. На его счету десятки разных эпизодов. Он воровал по-крупному: в Приморье обманул женщин на несколько миллионов рублей. Не гнушался и более мелкими кражами: продавал шубы и ювелирные украшения своих женщин. Сразу несколько таких историй произошло и в Иркутске.

Юрий ИЛЬЕНКО, СОТРУДНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ и ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Как правило, он знакомился с ними, проникал к ним в доверие. И, полностью расположив к себе жительниц Иркутска, совершал хищение из их квартир. Известно как минимум о трех таких фактах. Сейчас предположительно известно, что он находится на территории Иркутской области, но не в Иркутске. Ведется его розыск.

А за кадром таких историй еще осталась масса… Не все готовы писать заявление и признаваться в том, что их обманули таким способом.

История Людмилы, если не считать большую потерю денег, закончилась более-менее хорошо. Она вновь вместе со своим бывшим мужем и даже собирается с ним в ЗАГС. Но миллиона за квартиру и хорошей машины уже, скорее всего, не вернуть. На это женщина почти и не надеется. Больше всего ей хочется, чтобы такие истории не повторялись, чтобы одинокие люди — неважно мужчины или женщины — осторожнее подходили к новым знакомствам, не доверяли свое имущество и деньги. Но пока, к сожалению, количество таких случаев говорит об обратном.