Большегруз задавил водителя в Братском районе

Один человек погиб в ДТП на трассе Вилюй в Братском районе. Авария произошла в субботу вечером.

Эти кадры очевидцы выложили в социальные сети. 47-летний мужчина за рулем большегруза MAN двигался из Братска в Тулун. Водитель, превысив скорость, не справился с управлением и съехал с дороги. В этот момент на обочине находился другой шофер. Он устранял технические неполадки своего автомобиля Iveco с полуприцепом. Владелец MAN, не заметив препятствие, сбил пешехода. 58-летний мужчина скончался на месте. В областном ГИБДД пояснили — погибший не обеспечил собственную безопасность: не выставил аварийный знак, также на нём не было одежды со светоотражателями.