Более 700 семей, пострадавших от паводка, получат свидетельства на приобретение нового жилья

Более 700 семей, пострадавших от паводка, получат свидетельства на приобретение нового жилья

23.08.19

Более 700 семей, которые пострадали от паводка и которым ранее отказали в выдаче жилищных сертификатов, теперь получат свидетельства на приобретение новых квартир и домов. Речь идет о тех, кто имеет доли в других жилых помещениях, а также второе или третье жилье. Об этом заявили на заседании правительственной комиссии под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко. Губернатор области Сергей Левченко обратился к председателю комиссии с просьбой о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на эти цели. Также на заседании обсудили и другие актуальные вопросы.

 

Виталий МУТКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ:

Важнейшим является, конечно, вопрос по решению всех социальных вопросов граждан. Конечно, этап мы определенный завершили по выплатам. Сегодня мы на эту тему переговорим, вернемся к этому. Сейчас еще важно, и на это надо обратить внимание, по выплатам по сельхозугодиям, сельхозпроизводителям, малому бизнесу. О чем мы договаривались, что эта работа до 1 сентября должна быть завершена.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Я бы попросил в постановлении номер 916 исключить слова «не имеющим в собственности иного жилого помещения в долевом участии». Чтобы не было вот этой зацепки, что если у тебя есть второе или третье помещение и там меньше, чем социальная норма, что тебе государство ничего не должно. Надо, чтобы мы в едином ключе делали все. И область, и Федерация.

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