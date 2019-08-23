Более 700 семей, пострадавших от паводка, получат свидетельства на приобретение нового жилья

Более 700 семей, которые пострадали от паводка и которым ранее отказали в выдаче жилищных сертификатов, теперь получат свидетельства на приобретение новых квартир и домов. Речь идет о тех, кто имеет доли в других жилых помещениях, а также второе или третье жилье. Об этом заявили на заседании правительственной комиссии под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко. Губернатор области Сергей Левченко обратился к председателю комиссии с просьбой о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на эти цели. Также на заседании обсудили и другие актуальные вопросы.

Виталий МУТКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ:

Важнейшим является, конечно, вопрос по решению всех социальных вопросов граждан. Конечно, этап мы определенный завершили по выплатам. Сегодня мы на эту тему переговорим, вернемся к этому. Сейчас еще важно, и на это надо обратить внимание, по выплатам по сельхозугодиям, сельхозпроизводителям, малому бизнесу. О чем мы договаривались, что эта работа до 1 сентября должна быть завершена.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Я бы попросил в постановлении номер 916 исключить слова «не имеющим в собственности иного жилого помещения в долевом участии». Чтобы не было вот этой зацепки, что если у тебя есть второе или третье помещение и там меньше, чем социальная норма, что тебе государство ничего не должно. Надо, чтобы мы в едином ключе делали все. И область, и Федерация.