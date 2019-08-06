Более 600 тонн воды слили на кромку лесных пожаров воздушные борта в Иркутской области

Сейчас в регионе действуют 132 пожара на площади более 650 тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Но в Бодайбинском и Киренском районах зарегистрированы два пожара в 3 километрах от населённых пунктов Светлый и Никольск. На тушении задействованы более тысячи человек. Это специалисты лесоохраны, спасатели. Также задействованы 2 самолета Бе-200 в Качугском районе, вертолет Ми-8 в Киренском районе, самолет Ил-76 в Катангском районе, 5 вертолетов Ми-8 работают в Усть-Кутском районе.