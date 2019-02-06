Более 20 пожаров за сутки произошло на территории Иркутской области
Главная новость Новости Происшествие

Более 20 пожаров за сутки произошло на территории Иркутской области

06.02.19

Два человека получили травмы, их госпитализировали. В Тулуне женщина пыталась погасить пламя в однокомнатной квартире самостоятельно, но не справилась и выбежала из квартиры, оставив дверь в общий коридор открытой. Огонь тут же перекинулся к соседям. Люди эвакуировались до приезда пожарных. А в Большой речке хозяин-пенсионер еле успел выбраться из горящего дома. Соседи обнаружили его во дворе, они же и позвонили в пожарную охрану. Во всем виноваты морозы, говорят сотрудники МЧС. Жители активно используют обогреватели, топят печи. Приборы ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, их исправность нужно проверять каждый день!

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.