Более 20 пожаров за сутки произошло на территории Иркутской области

Два человека получили травмы, их госпитализировали. В Тулуне женщина пыталась погасить пламя в однокомнатной квартире самостоятельно, но не справилась и выбежала из квартиры, оставив дверь в общий коридор открытой. Огонь тут же перекинулся к соседям. Люди эвакуировались до приезда пожарных. А в Большой речке хозяин-пенсионер еле успел выбраться из горящего дома. Соседи обнаружили его во дворе, они же и позвонили в пожарную охрану. Во всем виноваты морозы, говорят сотрудники МЧС. Жители активно используют обогреватели, топят печи. Приборы ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, их исправность нужно проверять каждый день!