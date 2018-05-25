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Бойцы спецназа полиции обезвредили группу наркоторговцев в Черемхово

25.05.18

Дом взяли штурмом-пришлось выбить окна. Трое местных жителей в возрасте от 39 до 60 лет занимались продажей героина.

 

 

 

 

 

 

При этом они соблюдали строгую конспирацию. По месту жительства предполагаемых наркоторговцев полицейскими проведены обыски, где изъяты сотовые телефоны, сим-карты, предположительно используемые в нелегальных целях, электронные весы, а также наркотическое средство «героин». Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

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