Бойцы спецназа полиции обезвредили группу наркоторговцев в Черемхово

Дом взяли штурмом-пришлось выбить окна. Трое местных жителей в возрасте от 39 до 60 лет занимались продажей героина.

При этом они соблюдали строгую конспирацию. По месту жительства предполагаемых наркоторговцев полицейскими проведены обыски, где изъяты сотовые телефоны, сим-карты, предположительно используемые в нелегальных целях, электронные весы, а также наркотическое средство «героин». Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.