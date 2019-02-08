Без тепла из-за прорыва трубопровода остались 24 дома и детский сад в Нижнеудинске

Коммунальная авария случилась ранним утром на теплотрассе. Специалистам потребовалось несколько часов, чтобы обнаружить место порыва. Бригады рабочих устраняли аварию в непростых условиях — при температуре ниже минус тридцати градусов.

Сергей БРЫСИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «НИЖНЕУДИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»: Начали здесь досконально смотреть. И нашили. Эти два дома – Мостовского, 8 и Мостовского, 6 — питаются от старой магистрали, которая шла с мазутной котельной, питала два года назад экспресс. На ней произошел порыв. На трубе. Сейчас устраняем все. Сил, средств хватает, материал есть.

И сейчас аварию уже устранили. Но стало известно, что на капитальный ремонт ветхой сети администрация Нижнеудинска не заложила деньги. Проводили только точечные работы. По факту случившегося прокуратура Иркутской области проводит проверку. По ее результатам будет дана оценка деятельности организаций коммунального комплекса и местной администрации.