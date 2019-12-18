Автобус врезался в торговые ряды иркутского рынка

Автобус врезался в торговые ряды иркутского рынка

18.12.19

Протаранил торговые ряды! Автобус и иномарка въехали в рынок возле остановки «Поселок энергетиков» в Иркутске. По словам очевидцев, автобус  номер 90 ехал в сторону «Южной», но сошел с дороги и врезался в припаркованную «Хонду». Затем протолкнул ее в павильоны сельхозярмарки. К счастью, в момент аварии водитель легкового автомобиля на месте отсутствовал. В автобусе было около десятка пассажиров. По предварительным данным, никто не пострадал.

 

Зейне ЖОРОБЕКОВА, ПРОДАВЕЦ:

На моих глазах было. Машина тут была, но передвинулась сюда. Я испугалась, подальше отошла. Если бы я здесь была, я не знаю, не успела бы.

Владислав СВЕРДЛОВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА:

Ущерб, конечно, нашей ярмарке есть. Вы сами видите, у нас 2 павильона, ворота. Хорошо, что еще на администраторов наезд не произошел, слава Богу.

 

На месте аварии работают инспекторы ДПС. Они выясняют, почему водитель автобуса потерял управление.

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