Автобус в Иркутске столкнулся с 6 припаркованными машинами

Автобус в Иркутске столкнулся с 6 припаркованными машинами

07.10.19

Автобус 80 маршрута «собрал» возле Глазковского моста в Иркутске 6 машин. По словам водителя, ему стало плохо за рулем. В пострадавших автомобилях никого не было, они стояли на парковке. Из пассажиров автобуса, по информации ГИБДД, никто за медицинской помощью не обратился. Медики обследовали только водителя — виновника аварии 1992 года рождения. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

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