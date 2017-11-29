Авария на Ядринцева

Настоящий ручей в лютые морозы образовался на улице Ядринцева из-за коммунальной аварии.

Это видео в сообщения группы телекомпании АИСТ ВКонтакте прислала наш телезритель Екатерина. На кадрах видно, как поток воды хлещет из переполненного колодца. По словам очевидца, она звонила в управляющие компании, однако там отказывались приезжать, ссылаясь на то, что участок не находится в их ведении. За четыре дня, что бежит ручей во дворе, образовался целый каток. Жители обеспокоены: вода может разрушить грунт и ближайшее здание, попортить асфальт. Сегодня нам стало известно, что на пятые сутки управляющая компания отправила бригаду специалистов.