Аномальные климатические явления стали причиной наводнения и лесных пожаров в Иркутской области

Причины масштабного наводнения в Иркутской области, которое унесло человеческие жизни и нанесло многомиллиардный экономический ущерб, до сих пор обсуждают. Ученые сейчас активно изучают уникальность явления, а это три соединившихся в одно время циклона в Приангарье. Были ли подобные паводки ранее? И возможно ли избежать последствий в будущем?

Спутниковые снимки города Тулун с разницей в 20 дней. Фотографии говорят сами за себя. Такого масштабного наводнения в этих местах не было никогда. Хотя затопления, в том числе крупные, в нашем регионе случались регулярно.

Четыре крупнейших паводка только за последние 50 лет. Особенно большой ущерб был в 2001-м. Тогда от разлива рек Китой, Белая, Иркут, Ия пострадали 150 населенных пунктов, погибли 11 человек. Также сильные наводнения были в 1971-м, затем в 1984-м и 1996-м. Тулун тогда тоже пострадал: город затопило на треть. По наблюдениям ученых реки рядом с этим городом разливаются с постоянной регулярностью.

Наталья КИЧИГИНА, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА ГЕОГРАФИИ им. В.Б. СОЧАВЫ СО РАН: По данным гидрологического поста, на реке Ия в городе Тулун за период инструментальных наблюдений, это 84 года, превышение критической отметки и затопление отмечались 29 раз. По сути, это практически раз в три года, даже чаще. А масштабные наводнения с превышением опасного уровня — 850 сантиметров были зафиксированы пять раз: в 1937-м, 1980-м, 1984-м, 2006-м и вот в этом году, 2019-м.

Что же случилось в этом году и почему река разлилась настолько, что большая часть города оказалась под водой? Ученые называют виной тому аномальные климатические явления. В конце июня за три дня выпало рекордное количество осадков. Они превысили месячную норму почти в 4 раза. В регионе произошло уникальное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого влажного воздуха с Тихого океана, который попадает в нашу область.

Инна ЛАТЫШЕВА, КАНДИДАТ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: Вот такое перераспределение воздушных масс определяет два уникальных события в регионе. Либо высокую вероятность дождливых периодов с превышением нормы атмосферных осадков, что мы имели как раз-таки в июне, либо наличие процессов блокирования, когда длительное время на территории нашего региона наблюдается блокирующий теплый антициклон. Он предопределяет формирование засушливых условий, которые, в свою очередь, явились причиной повторяемости пожаров на севере Иркутской области.

Сейчас эту ситуацию изучают ученые и климатологи. И предмет исследования действительно масштабный. Уже понятно, что выводы из этой ситуации пока можно сделать однозначные: спрогнозировать такие явления, если вдруг они случатся еще раз, будет проще. Здесь есть четкая последовательность факторов, которая к ним привела. Главное — их вовремя выявить, чтобы избежать человеческих жертв и максимальных разрушений.