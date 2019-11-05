Ангарского слесаря-сантехника оправдали

Мужчину обвиняли в гибели супругов-пенсионеров, в квартире которых ночью прорвало трубу с горячей водой. 72-летний мужчина попытался сам устранить аварию. Когда прибыли спасатели, то они нашли семейную пару в закрытой квартире. Пожилые люди скончались от сильнейших ожогов. Следователи выяснили, что ремонт в квартире погибших проводил местный сантехник. Его подозревали в некачественном оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть двух человек. Но сегодня судья снял с него эти обвинения.