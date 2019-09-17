Ангарчан из пострадавшего от взрыва дома разместили во временном жилье

Жильцов пострадавшего от взрыва подъезда в Ангарске пока не пускают в их квартиры. Специалисты провели предварительное техническое обследование и рекомендовали ограничить доступ людей в помещения. Официального заключения ждут к среде, а потом будут принимать решение о дальнейшей эксплуатации подъезда. У него выставили наряд полиции, чтобы избежать случаев мародерства. Пострадавшим выделили временное жилье из муниципального фонда. Стало известно, что люди смогут претендовать на матпомощь. Для этого им нужно обратиться в управление социальной защиты администрации Ангарска. Между тем главный государственный инспектор по пожарному надзору Виктор Пашков заявил: «В Ангарске газоснабжающая компания допускала нарушения требований пожарной безопасности и создавала непосредственную угрозу жизни и здоровью людей». О нарушениях региональное управление МЧС уже проинформировало областную прокуратуру и губернатора. Сейчас на особом контроле пожарных в регионе находится более полутора тысячи газифицированных многоквартирных домов.