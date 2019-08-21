Абсолютно все люди, которые лишись жилья из-за наводнения, получат свои законные квадратные метры

Такое решение принял губернатор Иркутской области. Речь идет о тех спорных моментах, когда у человека, который потерял свой дом или квартиру, есть второе жилье или какая-то доля в общей собственности. Сейчас в соответствии с законодательством получить новые квадратные метры взамен утраченных такие люди не имеют права. Но, тем не менее, жителям подтопленных территорий решено оказать помощь. На это потребуется более одного миллиарда рублей.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Вчера вечером я принял решение о том, чтобы выделять средства из областного бюджета независимо от того, есть доля или нет в других помещениях. Вторые доли, третьи помещения и так далее. Будем выделять эти средства. Я уже обратился в правительство Российской Федерации, ищем варианты каких-то внутренних резервов.

В региональном бюджете сейчас уже нет профицита, его исчерпали в середине года. А финансовый документ находится в состоянии максимально возможного дефицита – 10%. Что касается ситуации в целом, сертификаты на приобретение или строительство жилья уже получили почти 800 семей. 47% жителей заявили, что хотят остаться в своих населенных пунктах, остальные выбрали другие города региона и даже России.