93 пожара произошло в Иркутской области с начала сезона

При этом в регионе с 10 апреля действует особый противопожарный режим. Сегодня на совещании в правительстве глава Приангарья Игорь Кобзев напомнил главам муниципалитетов о личной ответственности за нарушения особого режима в территориях.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Вы знаете, что трое суток по постановлению правительства вводится режим ЧС? Режим ЧС когда вводится — это низкий уровень подготовки. И оценка соответствующим должностным лицам будет дана муниципального уровня. А дальше вы сами разбирайтесь, кто у вас там сжигает, почему это происходит. У нас режим повышенной готовности!