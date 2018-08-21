9-летний ребенок погиб на Байкале, катаясь на водном мотоцикле

9-летний ребенок погиб на Байкале, катаясь на водном мотоцикле21.08.18
Трагедия произошла в Ольхонском районе в бухте Сохто Малого моря.
Как пояснили в региональном МЧС, мальчик в отсутствии родителей решил прокатиться на гидроцикле. Набрав высокую скорость, он пошел на столкновение с другим гидроциклом, за рулем которого находилась женщина. Испугавшись удара, школьник на ходу спрыгнул в воду и тем самым попал под встречное судно. Спасательный жилет ребенка засосало в водосборник. Вытащить мальчика женщине помогли очевидцы. Они доставили пострадавшего на лодке на берег. Однако, прибывшие врачи, констатировали смерть мальчика в результате утопления.
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