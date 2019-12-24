8 административных зданий и 3 общежития в иркутском Академгородке планируется подключить к теплу сегодня

Авария произошла вчера вечером на пересечении улиц Лермонтова и Улан-Баторской. В результате горячая вода залила проезжую часть. Повреждение произошло на трубопроводе диаметром 200 мм. Причина технологического нарушения — изношенность теплопровода. В составе аварийных бригад работали около 40 человек, больше 10 единиц спецтехники. Оперативно все жилые дома и объекты соцкультбыта в Академгородке еще ночью были подключены к отоплению.

Евгений ВЕТРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Меры, принятые администрацией города с привлечением специализированных организаций, позволили локализовать аварию. Ранее теплосети находились в федеральной собственности, около 2011 года были переданы в муниципальную. Муниципальное предприятие «Теплоэнергосервис», другие специализированные организации ведут работы по устранению технологического нарушения.