4 человека погибли в 2 крупных автоавариях в Иркутской области

Первая трагедия произошла на федеральной трассе Байкал в Аларском районе.

Столкнулись автомобили ВАЗ 2107 и Хонда Одиссей. 53- летняя пассажирка отечественного авто скончалась на месте. Позже в больнице умер 39-летний водитель Жигулей. Незначительные травмы получили 2 пассажира Хонды.

Участниками другого ДТП стали такой же российский автомобиль и внедорожник Хендай. Эта авария произошла в Усть-Кутском районе на трассе Вилюй. Водитель корейской машины попал в больницу с многочисленными травмами. Его жизнь спасли подушки безопасности. У пассажиров Жигулей шансов не было. 2 человека погибли на месте.

И еще одно дорожное происшествие. В Иркутске на автодороге из Качуга в сторону областного центра образовался транспортный затор. Там на одном участке дороги произошло сразу 4 ДТП с участием 11 автомобилей. В течение часа движение регулировали сотрудники ДПС. В этих авариях никто не пострадал.