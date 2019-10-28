370 телят спасли от огня в Аларском районе

370 телят спасли от огня в Аларском районе

28.10.19

Возгорание в телятнике случилось минувшей ночью в селе Зоны. Работники фермы сообщили, что горит кровля на большой площади — 280 квадратных метров. Сильное задымление было внутри здания, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Животных эвакуировали в соседний коровник. С возгоранием пожарные боролись чуть более часа. Пострадавших нет. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

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