370 телят спасли от огня в Аларском районе

Возгорание в телятнике случилось минувшей ночью в селе Зоны. Работники фермы сообщили, что горит кровля на большой площади — 280 квадратных метров. Сильное задымление было внутри здания, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Животных эвакуировали в соседний коровник. С возгоранием пожарные боролись чуть более часа. Пострадавших нет. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.