3 водоёма Приангарья опасны для купания

В Иркутске это залив Якоби у ледокола «Ангара», в Усть-Куте река Лена и озера в Заларинском районе.

Специалисты регионального Роспотребнадзора взяли там пробы воды и оценили загрязнение как опасное, существует угроза развития инфекционных заболеваний у населения. Поэтому купаться в указанных водоёмах не рекомендуется. Эксперты берут пробы воды на популярных местах отдыха жителей региона каждую неделю. Информация о результатах проверок обновляется на сайте Роспотребнадзора.