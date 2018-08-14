3 водоёма Приангарья опасны для купания

3 водоёма Приангарья опасны для купания14.08.18
В Иркутске это залив Якоби у ледокола «Ангара», в Усть-Куте река Лена и озера в Заларинском районе.
Специалисты регионального Роспотребнадзора взяли там пробы воды и оценили загрязнение как опасное, существует угроза развития инфекционных заболеваний у населения. Поэтому купаться в указанных водоёмах не рекомендуется. Эксперты берут пробы воды на популярных местах отдыха жителей региона каждую неделю. Информация о результатах проверок обновляется на сайте Роспотребнадзора.
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