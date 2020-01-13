29 пожаров за выходные произошло в Иркутской области

29 пожаров за выходные произошло в Иркутской области

13.01.20

Горели частные дома, надворные постройки, квартиры в многоэтажных домах, кафе, автомобили и дом культуры в деревне Никулина Киренского района. Там выгорело 140 квадратных метров. Двух человек сотрудники МЧС спасли из огня в жилом доме в Братске. Региональное управление МЧС России сообщает: основными причинами возгораний стали неисправность электрооборудования, нарушения правил пожарной безопасности, а также неосторожное обращение с огнем.

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