27 тонн гуманитарной помощи отправили из Московской области в Тулун

27 тонн гуманитарной помощи. Столько собрали жители Московской области для пострадавших от паводков в Тулуне. Сколько времени ушло на сбор и в каких вещах особенно нуждаются жители, расскажем далее.

Чтобы доставить 27 тонн гуманитарной помощи, понадобилось 4 крупногабаритные фуры. От Москвы до Тулуна они прошли более 5000 километров. В начале июля общественная палата Московской области откликнулась на просьбы о помощи.

Виктор СПИРИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы целый месяц, весь июль контактировали с общественной палатой Московской области. Они откликнулись и собрали этот гуманитарный труд. Месяц собирали. И вот они сумели собрать груз из 40 муниципалитетов.

Помочь жителям пострадавших районов пришли десятки тысяч людей. Всего собрали 2608 коробок с вещами. Люди приносили одежду, постельное белье, обувь, средства гигиены, канцтовары и продукты. Неравнодушных людей оказалось настолько много, что спустя месяц организаторам пришлось завершить сбор.

Сергей ЩЕТИНИН, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы вынуждены были приостановить сбор, потому что все склады, которые у нас были, они были полностью заполнены. Люди приходили, приходили и приходили. Неделю назад колонна начала свое движение из Москвы, но даже в этом случае поступали звонки по телефону, что «мы готовы догнать эту колонну, догрузить еще гуманитарную помощь за свой счет».

Первыми раздали постельное белье и канцелярские товары. В преддверии 1 сентября они остро необходимы людям. Затем гуманитарную помощь будут раздавать в течение недели возле ДК «Строитель». Приоритетная задача администрации – раздать как можно больше одежды пострадавшим семьям. Ведь похолодания придут в Тулун совсем скоро.

Юрий КАРИХ, МЭР г. ТУЛУНА: Конечно же, в первую очередь, гуманитарная помощь будет распространяться среди тех людей, которые попали в зону наводнения. У нас составлены списки всех людей, причем по семьям.

За распределением гуманитарной помощи проследят Иркутская областная общественная палата и администрация города. Необходимые вещи отправят не только жителям, но и школам.