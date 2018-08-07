Новости Происшествие

25 человек находились в момент пожара в горящем здании бывшего речного вокзала в Усть-Куте

07.08.18

Они смогли самостоятельно выбраться до прибытия спасателей. ЧП произошло во второму часу дня.

 

 

 

 

 

 

 

 

Трехэтажное здание с деревянными перекрытиями было построено в середине прошлого века. Перекрытия в нём деревянные, поэтому огонь распространялся быстро. Из-за отсутствия необходимого давления в системе противопожарного водоснабжения воду подвозили из реки Лена. Спустя час спасатели ликвидировали огонь. В результате ЧП выгорело около 200 квадратных метров. После закрытия вокзала в здании расположились офисы. В одном из них и произошло возгорание. По факту пожара в отношении собственника и арендаторов помещений будет проведена проверка.

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