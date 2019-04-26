20 техногенных пожаров произошло сегодня в Иркутской области

Один человек получил травмы. Шесть раз пожарные выезжали на тушение сухой растительности, в семи случаях горел мусор. Также в регионе действуют 12 лесных пожаров на общей площади почти в 600 гектаров. Один из них локализован. При этом во многих районах сильный ветер до 18 метров в секунду. Сегодня прошло экстренное заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Валентин НЕЛЮБОВ, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Усиление ветра — предупреждаю сразу, дежурство инженерной техники. Все вы доложили, что у вас это организовано. В случае развивающихся пожаров создание противопожарных разрывов путем сноса строений. Это тоже право нам дано законодательством.

Руслан БОЛОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Предпраздничные дни, люди поедут на дачи, захотят убраться, поэтому, коллеги, не расслабляемся.