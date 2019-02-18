2 тонны нелегальной икры задержали в Слюдянке
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2 тонны нелегальной икры задержали в Слюдянке

18.02.19

Одна из самых крупных партий контрабанды черной игры за двадцать лет так и не смогла преодолеть границы Иркутской области. Две тонны нелегального деликатеса задержали инспекторы ДПС в Слюдянке. Полицейские остановили для досмотра фуру с рефрижератором, следующую из Читы в сторону Новосибирска. Водитель предъявил накладные на перевозку семи тонн горбуши, но в кузове была совершенно другая рыба элитного сорта осетровых и черная икра в банках. Биологический анализ подтвердил: икра настоящая. Приблизительная сумма контрафактной продукции составляет сто миллионов рублей.

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