2 человека пострадали в результате аварийной посадки ПО-2

Всё произошло в Нижнеудинском районе. Биплан 1939 года выпуска. Владелец авиатехники восстановил раритетный самолет и получил разрешение на полеты.

Вечером 11 августа он вылетел из села Нижняя Гутара и следовал в красноярский аэропорт Кузнецово. Однако, после взлета самолет потерял управление и совершил аварийную посадку в лесном массиве.На борту было два человека — пилот — у него перелом ноги и пассажир — его госпитализировали с травмой грудной клетки.