2 человека пострадали в результате аварийной посадки ПО-2
Новости Происшествие

2 человека пострадали в результате аварийной посадки ПО-2

13.08.18

Всё произошло в Нижнеудинском районе. Биплан 1939 года выпуска. Владелец авиатехники восстановил раритетный самолет и получил разрешение на полеты.

 

 

 

 

 

 

Вечером 11 августа он вылетел из села Нижняя Гутара и следовал в красноярский аэропорт Кузнецово. Однако, после взлета самолет потерял управление и совершил аварийную посадку в лесном массиве.На борту было два человека — пилот — у него перелом ноги и пассажир — его госпитализировали с травмой грудной клетки.

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