2 человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Приангарье

2 человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Приангарье16.08.18
В Култуке фура слетела с опасного участка дороги и рухнула вниз. ЧП случилось сегодня около 7 часов утра.
По предварительной версии, большегруз спускался вниз по серпантину. У многотонной машины отказали тормоза, в результате фура набрала скорость пробила бетонное ограждение и вылетела с трассы. После удара о землю машина врезалась в дерево. Кузов оказался полностью деформирован. 28-летнего водителя и пассажира с тяжелыми травмами доставили в больницу.
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