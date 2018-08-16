2 человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Приангарье
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2 человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Приангарье

16.08.18

В Култуке фура слетела с опасного участка дороги и рухнула вниз. ЧП случилось сегодня около 7 часов утра.

 

 

 

 

 

По предварительной версии, большегруз спускался вниз по серпантину. У многотонной машины отказали тормоза, в результате фура набрала скорость пробила бетонное ограждение и вылетела с трассы. После удара о землю машина врезалась в дерево. Кузов оказался полностью деформирован. 28-летнего водителя и пассажира с тяжелыми травмами доставили в больницу.

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