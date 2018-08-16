2 человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Приангарье

В Култуке фура слетела с опасного участка дороги и рухнула вниз. ЧП случилось сегодня около 7 часов утра.

По предварительной версии, большегруз спускался вниз по серпантину. У многотонной машины отказали тормоза, в результате фура набрала скорость пробила бетонное ограждение и вылетела с трассы. После удара о землю машина врезалась в дерево. Кузов оказался полностью деформирован. 28-летнего водителя и пассажира с тяжелыми травмами доставили в больницу.