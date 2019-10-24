2,5 миллиона рублей перевели жители Иркутской области мошенникам за сутки

Полицейские зарегистрировали 14 заявлений граждан, которые стали жертвами аферистов. Так, две жительницы Братска перевели крупную денежную сумму предполагаемым преступникам. Они представились лже-сотрудниками банка. Еще двое жителей Иркутска и Зимы потеряли 30 тысяч рублей при покупке автозапчастей через интернет. Пенсионер из Черемхово перечислил аферистам 220 тысяч рублей за операцию на брокерском рынке. Житель Чуны перевел задаток 20 тысяч рублей за дом в Красноярске, после этого создатель объявления перестал отвечать на звонки. Полиция просит не доверять поступающим сведениям от «сотрудников банка» и обращаться на горячую линию финансовых организаций. Не рекомендуется переводить деньги в качестве предоплаты. Это не является гарантом совершения сделки.