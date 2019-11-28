19 пожаров произошло за сутки в Иркутской области

Сгорели 9 строений в жилом секторе, 4 дома, квартира, 2 бани, надворные постройки и автомобиль. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, в пяти случаях причиной пожаров стало короткое замыкание электропроводки. Рост количества возгораний связан и с чрезмерными нагрузками на электросети. Это обогрев жилья, гаражей и автомобилей в морозы. Возникновению пожара способствует и ветхая электропроводка, оставленные без присмотра электроприборы, а также использование обогревателей кустарного производства.