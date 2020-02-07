180 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии Тулуна

180 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии Тулуна

07.02.20

Возгорание случилось накануне в комнате на пятом этаже. К приезду пожарных там уже было сильное задымление. Люди эвакуировались самостоятельно. Позже выяснилось, что источником задымления стал горящий матрас, комната оказалась полностью закопчена. Дознаватели МЧС установили, что причиной возгорания стало короткое замыкание: в комнате оставили включенный обогреватель. В результате пожара никто не пострадал, а с персоналом и учащимися техникума проведут внеплановый инструктаж.

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