18-летний иркутянин сорвался с горы недалеко от реки Шумак в Окинском районе республики Бурятии

Молодой человек упал с высоты 25 метров и получил травму грудной клетки.

В компании с парнем была девушка, она поддерживала пострадавшего до прибытия врачей. За туристами прилетел вертолет МИ-8 МЧС России. Спасатели обнаружили пару на правом берегу реки Шумак и оказали первую помощь: обезболили и обездвижили. С множественными ушибами и, предположительно, переломом рёбер, юношу на жёстких носилках перенесли до вертолёта, переправив через реку. Вертолет приземлился на базе Байкальского поисково-спасательного отряда. Оттуда пострадавшего доставили в больницу Иркутска.