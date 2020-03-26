13 жителей Иркутской области уже в этом году пострадали от укусов клещей

Ни у кого из пострадавших при проведении экспресс-диагностики возбудителей инфекции не обнаружили. Тем временем, в Роспотребнадзоре подвели итоги прошлого года. По их результатам, в регионе количество заолевших клещевым энцефалитом выросло в три раза. В целях профилактики специалисты Роспотребнадзора рекомендуют закончить вакцинацию за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции. Кроме того, следует помнить о мерах профилактики при выезде за город. Кстати, в планах некоторых муниципалитетов обрабатывать места массового скопления людей.

Ирина ЧУМАЧЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В 2019 году на территории Иркутской области было зарегистрировано более 14 тысяч обращений населения по присасыванию клещей. Это меньше, чем в 2018, но все-равно средний уровень укуса клещей в нашем регионе превысил общей уровень по Российской Федерации. Это значит, что клещей у нас много и кусают они людей довольно часто.

В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. В Иркутске: ул. Карла Маркса, 3. В Ангарске: 6А микрорайон. В Усолье-Сибирском: Комсомольский пр-т, 43. В Братске: ул Курчатова, 2.