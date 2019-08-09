103 населенных пункта в 8 районах Иркутской области попали в зону задымления

Задыхаются от дыма лесных пожаров жители севера Иркутской области. В социальных сетях каждый день выкладывают кадры, на которых почти ничего не видно. Люди жалуются на резь в глазах, нехватку воздуха. По официальным данным, 103 населенных пункта в 8 районах области попали в зону задымления. Только за сутки на телефон доверия регионального управления МЧС поступило 45 звонков от жителей.

Люди в отчаянии. Уже месяц они, кроме дыма, ничего не видят.

ЖИТЕЛЬ г. КИРЕНСКА: Переживаем за детей очень сильно. Они уже по ночам кашляют. Им свежего воздуха не хватает. Больше месяца мы находимся в такой ситуации. С каждым днем все хуже и хуже дышать. У нас птицы валяются мертвые по городу. Курицы у некоторых уже начинают гибнуть. В лесу животные страдают. Мы все страдаем. Мы просто просим помощи. Потому что у нас уже ни сил, ни здоровья, ничего нет.

Усть-Илимск. Лес горит возле поселков Тушама и Кеуль. Весь дым оттуда приносит в город. Люди на улицах прикрывают нос рукой или носят маски. Такая ситуация с начала июля. С этого времени территориальный отдел регионального Роспотребнадзора ведет мониторинг качества воздуха.

Любовь БУРКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РОСПОТРЕБНАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО г. УСТЬ-ИЛИМСКУ: Превышение зарегистрировано только сегодня. Исследования мы проводим два раза в сутки. Замеряли в пяти точках. И во всех пяти точках зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по угарному газу.

Специалисты предупреждают: вдыхание дыма опасно для здоровья. Могут развиться астма или сильное раздражение дыхательных путей. Чтобы снизить воздействие, нужно как можно меньше времени проводить на улице, дома закрыть все окна, проводить влажную уборку, можно развешивать мокрые простыни. Между тем метеорологи прогнозируют осадки только завтра. Сначала дожди пройдут по западным, северо-западным районам, а днем в воскресенье на северо-востоке области.

Анна БАБАНОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ ИРКУТСКОГО ГИДРОМЕТЦЕНТРА: К сожалению, более сильные, интенсивные осадки мы ожидаем по северо-западным районам. То есть это Братский, Нижнеилимский и Усть-Илимский районы. Там дожди ожидаются сильные и достаточно интенсивные. И мы ожидаем прекращение пожаров. А вот восточнее этой территории — это Киренский, Усть-Кутский, северо-восточный районы — дожди пройдут местами. И такой интенсивности они не достигнут.

Только за последние сутки площадь пожаров в Иркутской области выросла на 42 тысячи гектаров. По данным на 18.00, в регионе действует 131 пожар. Общая площадь возгораний почти 700 тысяч гектаров.