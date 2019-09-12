10 суток ареста получил иркутянин, протаранивший несколько автомобилей

10 суток ареста получил иркутянин, протаранивший несколько автомобилей

12.09.19

10 суток административного ареста получил водитель, который протаранил сразу несколько автомобилей во дворе дома в микрорайоне Зеленый Берег Иркутска. Этот момент зафиксировала камера наружного наблюдения. После ДТП он скрылся с места происшествия. Сотрудникам ГИБДД мужчина пояснил, что ему стало плохо за рулем и он уехал за лекарствами. Позднее этот водитель стал виновником еще одной аварии, его задержали. В полиции считают, что причиной серии столкновений стало алкогольное опьянение.

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