Губернатор Сергей Левченко обозначил планы на 2017

Предложения Сергея Левченко о защите прав жителей садоводств, которые расположены на землях лесного фонда, учтены при разработке федерального законопроекта. Об этом глава региона сообщил сегодня во время пресс-конференции, посвященной планам работы правительства на 2017 год. В Иркутской области есть такие прецеденты, когда собственники земельных участков нуждаются в законодательной поддержке.

Среди планов работы правительства Иркутской области на 2017 год — особое внимание лесной отрасли. На пресс-конференции губернатор Сергей Левченко рассказывает, в регионе стартует пилотный проект по чипированию деревьев. Приангарье — первый регион в России, где проводится такой эксперимент. Вся информация будет содержаться на пластиковых картах. По словам главы региона, министерство природных ресурсов и экологии России высокого оценивает готовность области к этой работе.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

Вчера мы в Москве у министра природных ресурсов Сергея Донского окончательно затвердили последующие этапы работы по поводу чипирования леса. Чтобы вам было более понятно, у нас в Иркутской области, так скажем, на официальной основе работают около тысячи, почти тысяча лесовозов. Которые в течение ближайших месяцев будут чипированы.

Строительная отрасль тоже не будет обделена вниманием. Сергей Левченко отмечает, в этом году на ее развитие будет направлено более 5 с половиной миллиардов рублей. Деньги пойдут, в том числе, на возведение социальных объектов. К примеру, в 2017 году в Приангарье начнут строить семь физкультурно-оздоровительных комплексов. Запланирован ремонт областного перинатального центра.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

Я поручил правительству выделение денег для капитального ремонта и модернизации перинатального центра. Думаю, что все женщины, которые побывали там, будут еще — они смогут это оценить. Я думаю, здесь у нас имеется полная возможность для того, чтобы мы этот объект к концу нынешнего года подремонтировали.

Задать вопрос губернатору на пресс-конференции могли не только журналисты. Жителя дачного товарищества «Мечта» Александра Кипиченко интересует, что можно сделать в их ситуации. Напомним, прокуратура изымает у собственников земли, мотивируя это тем, что территория была передана в собственность сельхозакадемии. Имущества могут лишиться сотни граждан. По словам Сергея Левченко, по этому вопросу он обращался к Президенту страны и председателю правительства. Предложения губернатора о защите прав жителей таких садоводств как «Мечта» были учтены при разработке федерального закона.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

В общем, идею правительство приняло. Я думаю, что в ближайшее время мы постараемся, чтобы Дума приняла решение. Тогда все решения силовых и судебных органов будут придерживаться этого законодательства. Чтобы когда сталкиваются интересы селитебной территории и лесной территории – преимущество было над селитебной территорией.

Законопроект о защите прав садоводов будет рассмотрен в первом чтении на заседании Государственной Думы. Ожидается, что это произойдет в середине марта.